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Kawhi'ın gördüğü "yıldız muamelesi", takım arkadaşlarını rahatsız etmiş!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın gördüğü "yıldız muamelesinin" bazı takım arkadaşlarını rahatsız ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın gördüğü "yıldız muamelesinin" bazı takım arkadaşlarını rahatsız ettiği iddia edildi.

Kawhi ve Paul George'la birlikte, Clippers takımı geçtiğimiz sezon şampiyonluk adayı statüsüne yükselmiş ve Los Angeles Lakers için algılanan bir tehdit olarak playofflara girmişti.

Bununla birlikte, Clippers'ın yeni keşfedilen yıldız merkezli dinamiğinin, ekibin birçok oyuncusunu rahatsız ettiği söylendi.

The Athletic'den Jovan Buha ve Joe Vardon'a göre, özellikle Patrick Beverley ve Lou Williams ve 2018-19 sezonu kadrosunun ana figürleri olan Montrezl Harrell, takımın Leonard ile ilgili durumları ele alma şeklinden ötürü rahatsız oldular.

Clippers ekibinin, yıldız oyuncunun normal sezondaki yük yönetimi ve organizasyonun kendisinin San Diego'da yaşamasına izin vermesinden ötürü, genellikle takım uçuşlarına geç kalmasıyla ilgili birkaç problemi olduğu bildirildi.


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