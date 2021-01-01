Kawhi'ın favorisi, Allen Iverson'mış!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, çocukluğunda neden NBA efsanesi Allen Iverson'ı idol aldığını açıkladı.



Leonard yakın zamanda, çocukken neden Iverson'ı favorisi olarak gördüğünden bahsetti. İkilinin tamamen farklı bir oyun tarzı olsa da, Leonard kendisini izlemeyi çok sevdiğini belirtti:



"Oynama şeklinden, kendini oyuna nasıl verdiğinden ötürü. İki yönlü oynardı, topsuz alanda oynardı, top çaldığı olurdu. Onu 76ers'ı finallere tek başına taşırken izlemiştim. O sırada pes etmeme arzusunu ve ne kadar sert oynadığını görmüş oldum."



