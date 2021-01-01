Kawhi'ın Clippers'la "büyük ölçüde "yeniden anlaşması bekleniyor

LA Clippers'a bağlı kaynaklara ve rakip yöneticilere göre, Kawhi Leonard'ın bu yaz Clippers ile "büyük ölçüde" yeniden anlaşma yapması bekleniyor.



Clippers ekibi Paul George ile dört yıllığı 190 milyon dolarlık bir uzatma kontratı imzalamış olduğundan ötürü, bu durum ekibe Leonard ile ilgili bir istikrar sağlıyor.



Leonard, 2019'da Toronto Raptors ile şampiyonluk kazandıktan sonra Clippers ile sözleşme imzalamayı tercih etmişti. 29 yaşındaki oyuncu takımla geleceği hakkında nadiren konuşmuş olsa da, Aralık ayında sözleşmesinin son sezonundaki opsiyonu reddetmenin en akıllıca hareket olduğuna inandığını belirtmişti.



