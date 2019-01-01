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"Kawhi'ı Clippers'a getirdiğini" iddia eden bir adam, West'e dava açtı!

LA Clippers yöneticisi Jerry West'e, Kawhi Leonard'ı Clippers'a getirdiği için 2.5 milyon dolar borcu olduğunu iddia eden Johnny Wilkes isimli bir kişi tarafından dava açıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yöneticisi Jerry West'e, Kawhi Leonard'ı Clippers'a getirdiği için 2.5 milyon dolar borcu olduğunu iddia eden Johnny Wilkes isimli bir kişi tarafından dava açıldı.

Wilkes'in, Clippers'ın 2019 yazında Leonard'ı almasına yardım etmede en önemli etkenin kendisi olduğu gerekçesiyle, West'e 2.5 milyon dolarlık dava açtığı bildirildi.

Complex'e göre davada, şu ifadeler yer aldı:

"Kawhi Leonard'ın bir ortağı olduğunu iddia eden bir adam, Clippers'ın yöneticisi Jerry West'e, Los Angeles'ın Klaw'u almasına yardım ettiğini iddia ettiği için dava açtı. Wilkes'in Nisan 2019'da West'e, Leonard ve amcası Dennis Robertson ile yakın bağları olduğunu söylediği bildirildi. İddiaya göre bu, West'i birkaç hafta sonra Wilkes'e Clippers'ın Kawhi'ı almasına yardım edip edemeyeceğini sormaya yöneltmişti. Ancak, Wilkes, West'e bunun karşılığının 2.5 milyon dolara mal olacağını söylediğini açıkladı.

West, Wilkes'i Kawhi'ı Clippers'la anlaşmaya ikna etmek için 'hemen' çalışmaya başlamaya sevk eden şartları kabul etmişti. Wilkes, Clippers'ın Paul George'u, Kawhi'ı gelmeye ikna etmesi için takaslamasının arkasındaki itici gücün kendisi olduğunu iddia etti. Ayrıca West ve Clippers'a, sunumlarını Leonard'a uygun hale getirmeleri için gereken bilgileri verdiğini de açıkladı.

'Bu bilgi hayati önem taşıyordu, çünkü Kawhi Leonard'ın Clippers'a imza atmasını gerçekleştirmek için o tam sırada duymak istediği bilgiydi.'"

Wilkes'e göre West, Kawhi Leonard'ı takıma getirme konusunda yardım ettiği için 2 milyon dolardan fazla ödemeyi birkaç kez kabul etmiş olsa da, kendisinin istediği miktar asla ona ulaşmamıştı.


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