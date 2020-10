Kawhi ve PG'den, yeni koç Lue'ya destek gelmiş!

LA Clippers'ın süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George'un, Tyronn Lue'nun Clippers'ın yeni koçu olmasını desteklediği bildirildi.



Ekibin ön bürosunun, iki süperstara Lue'nun takımı devralma olasılığını sorduğu, hem George hem de Leonard'ın, veteran koçun Clippers takımı için en iyi seçenek olduğu konusunda hemfikir olduklarını söyledikleri belirtildi.



The Athletic'den Jovan Buha ve Joe Vardon, raporlarında şunları bildirdiler:



"Bu açıdan bakıldığında, Lue diğer adaylara karşı bir adım önde. Clippers, kendisinin takımın oyuncularıyla arasındaki yakınlığı anlamıştı. Lig kaynakları, Clippers'ın Leonard ve George'a düşündükleri adaylar ve bir baş antrenörde hangi nitelikleri aradıkları konusunda danıştığını söylediler.



Her iki oyuncu da kararla ilgili son sözü söylemeyi istemese de, ikisinin de Clippers gerekli gördüğü takdirde, görüşlerini paylaşmayı teklif ettikleri belirtildi. Nihayetinde, her iki oyuncu da Clippers'a, ön büroya güvendiklerini ve kriterlere uyduğuna inandıkları için Lue'nun işe alımıyla hemfikir olduklarını söylediler."



Lue'nun Clippers ile kontratının beş yıllık ve 35 milyon dolarlık bir sözleşme olması bekleniyor.