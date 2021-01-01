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Kawhi ve PG, deplasman serisinde Clippers'a katılmadılar

LA Clippers koçu Tyronn Lue, Kawhi Leonard ve Paul George'un "kendilerini iyi hissettiğini", ancak iki yıldızının takıma ne zaman tekrar katılacağından emin olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers koçu Tyronn Lue, Kawhi Leonard ve Paul George'un "kendilerini iyi hissettiğini", ancak iki yıldızının takıma ne zaman tekrar katılacağından emin olmadığını söyledi.

Clippers dün gece Atlanta Hawks ile başlayan altı maçlık deplasman serisine, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle takımla beraber seyahat etmeyen Leonard ve George olmadan başlamıştı.

Lue, bu gelişmeyle ilgili, "Zor bir dönem. Ama neyse ki, kendilerini iyi hissediyorlar ve umarım daha iyi olup yakında takıma katılabilirler." şeklinde konuştu.

Reggie Jackson, Luke Kennard ve Terance Mann, Hawks karşısında dün gece ilk beş kadroya dahil edilmişti fakat Clippers, Hawks'a 99-108 mağluo olarak yedi maçlık galibiyet serisini sonlandırmıştı.

"BUNA ALIŞMAMIZ GEREKECEK"

Lou Williams, Clippers ekibinin Leonard ve George'suz oynayacaklarından önceden haberi olduğunu belirtti:

"Bu noktada, yeni normalimizin bu olduğunu ve alıştığımızdan farklı bir dinamik olduğunu anlıyoruz. Uçak kalkmadan hemen önce, onların muhtemelen yolculuğumuzun bir noktasında bize katılacakları veya gelmeyebilecekleri söylenmişti."

Dün gece 20 sayı, sekiz asist ve yedi ribaundla oynayan Jackson ise, Leonard ve George'un Los Angeles'a dönmelerine rağmen takım arkadaşlarıyla iletişim kurduğunu ekledi:

"Mental olarak gayet iyi durumdalar. Bir an önce geri dönmek için ellerinden geleni yapıyorlar."

NBA protokollerinin kapsamına bağlı olarak, Leonard veya George'un bu deplasman yolculuğunda ekibe katılabileceği bildirilmişti.


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