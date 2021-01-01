Kawhi ve PG, 7. maça gitme konusunda kendilerine güveniyorlar!

LA Clippers süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George, Dallas Mavericks'e karşı playoff serisini 7. maça uzatacakları konusunda 'kendilerine güvendiklerini' söylediler.



Mavericks ekibi dün gece 5. maçta 105-100'lük bir galibiyetle Clippers'a karşı 3-2 öne geçmişti ve Luka Doncic, ekibine 42 sayı, 14 asist ve 8 ribaund ile liderlik etmişti.



Clippers ekibi Cuma gecesi Dallas'ta galip gelmenin bir yolunu bulamazsa, sezonları üst üste ikinci yıl başka bir playoff başarısızlığıyla sona erecek.



PG, 6. maç hakkında şunları söyledi:



"Seriyi uzatıp evimize geri dönebileceğimizden eminiz. Dallas'ta atmosfer oldukça zorlu olacak. Önümüzdeki iş bu şekilde."



Leonard da Clippers'ın kendine özgüveni hakkında PG'nin söylediklerini yineledi ve dün gecenin bu sezon Staples Center'daki son maçları olmadığını belirtti:



"Mağlubiyet bizi hayal kırıklığına uğrattı tabii ki. Ama çıkıp bir galibiyet daha alabileceğimize dair kendimize güveniyoruz. Şimdi bir sonraki maça odaklıyız ve neleri daha iyi yapabileceğimize bakıyoruz."



