Kawhi ve George'a yapılan, Clippers'ın kimyasını bozan ayrıcalıklar!

LA Clippers süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George'un, Clippers'ın kimyasını bozduğu iddia edilen bazı takım içi farklılıkları madde madde ortaya çıktı.



Clippers'ın soyunma odasındaki kimya eksikliği, 2019-20 sezonu boyunca herkes tarafından biliniyordu ve işler, takımın playoff yarı final serisinde Denver Nuggets'a 3-1'den seri vermesiyle, iyice gün yüzüne çıkmıştı.



Bu kırılmanın büyük bir kısmının, süperstar oyuncular Kawhi ve George'a yapılan özel muameleden kaynaklandığına inanıldığı belirtilmişti. Kawhi'nin maç öncesi rutininin takımdaki bazı insanları rahatsız ettiği, sebebinin ise bu rutin yüzünden bazen deplasman sahalardaki kadın personelin, kendi soyunma odalarına erişememesi olduğu iddia edilmişti.



İŞTE KAWHI VE PG'NİN AYRICALIKLARI!



The Athletic, Leonard ve George'a sağlanan ve takımın soyunma odasındaki birlikteliğin eksikliğine katkıda bulunan birkaç ayrıcalığı, madde madde şu şekilde listeledi:



• Leonard ve George, kendi kişisel güvenlik görevlileri ve antrenörleri olan tek oyunculardı.



• Leonard ve George, takımın antrenman ve seyahat programı üzerinde söz sahibiydi ve bu da, takım arkadaşlarının Leonard'ın birden fazla antrenmanı iptal ettiğine inanmalarına neden olmuştu.



• Leonard'ın San Diego'da yaşamasına ve oradan gidip gelmesine izin verilmişti, bu da kendisinin genellikle takım uçuşlarına geç kalmasına neden oluyordu.



• Leonard ve George, maç bittikten en az 45 dakika sonrasına kadar, maç sonrası tedavi veya egzersiz kisvesi altında medyayla konuşamıyorlardı. Bu da genellikle takım arkadaşlarının kendilerinden önce medyayla konuşmasına ve esasen ekibin temsili sesi haline gelmelerine neden olmuştu.



• Takım arkadaşları ayrıca, Leonard ve George'un maç seçtiklerine de inanıyorlardı. Bazı maçlarda yalnızca tamamen kenarda oturmakla kalmıyor, aynı zamanda zaman zaman alacakları süreyi ya kabul ediyor ya da reddediyorlardı.



Bir ekip kaynağından şu sözler aktarıldı: "Böyle bir saçmalıkla nasıl güçlü bir ekip kurabilirsiniz? Daha başından 'Mahvolduk. Kawhi çok fazla özel muamele istiyor.' diye düşünmüştüm."







