Kawhi, tekrar Popovich için oynamak istiyor!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, ABD Milli takımında tekrar Gregg Popovich için oynamayı ve altın madalya peşinde koşmayı planladığını belirtti.



Kawhi, bu yaz yeniden planlanan Tokyo Olimpiyatları'nda ABD Milli takımı ile rekabet etmeyi planladığını söyledi ve bu da, kendisini eski koçu Popovich ile yeniden bir araya getirecek:



"Planım gitmek üzerine. Kendimi o dönemde de hazır hissedersem, o zaman oynarım."



Leonard, Toronto Raptors ve şimdi de LA Clippers'a geçmeden önce NBA'deki ilk yedi sezonunu Popovich ve Spurs ile geçirmişti. Popovich, Olimpiyatlarda ilk kez antrenör olarak görev yapacak.



Tokyo Olimpiyatları 23 Temmuz'da başlayacak ve ABD ekibi de ilk maçını 25 Temmuz'da Fransa'ya karşı oynayacak.



