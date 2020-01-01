Kawhi: "Tabii ki mantıklı olan, opsiyonu reddetmek"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, önümüzdeki sezonun sonunda dahil olma şansı bulunan serbest oyuncu dönemi hakkında konuştu.



Kawhi'ın bu sezonun sonunda oyuncu opsiyonu üzerine vermesi gereken önemli bir karar olacak.



Leonard şu anda Clippers ile 103 milyon doların üzerinde bir değere sahip üç yıllık bir sözleşme altında. Bu sezon ise 34 milyon dolar maaş almaya hazırlanıyor. Oyuncu opsiyonunu kullanırsa, 2021-22 sezonunda 36 milyon dolar kazanabilecek.



Ancak Kawhi, yakın zamanda bir röportajda açıkladığı üzere, oyuncu opsiyonunu reddedecek gibi görünüyor. Bunun LA'deki geleceği ile ilgili olmadığını söyleyen Kawhi, opsiyonunu reddettikten sonra Clippers ile yeni bir anlaşma imzalayabileceğini belirtti:



"Şu anki durumum için konuşursak, yalnızca bu sezona odaklanmış bulunuyorum. Başka bir yere gideceğimi veya burada kalacağımı söylemiyorum, ama yalnızca sezona odaklanıyorum. Tabii ki, sağlıklıysam, en iyi karar oyuncu opsiyonunu reddetmektir. Ancak bu, ayrılacağım ya da kalacağım anlamına gelmez. Dediğim gibi, sezona odaklandım. Zamanı geldiğinde bunun hakkında konuşacağız."



