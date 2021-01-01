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Kawhi, Randle'a ilham kaynağı olduğu için mutlu!: "Bunun için buradayız"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, New York Knicks yıldızı Julius Randle'ın kendisinden ilham aldığını söylemesi üzerine konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, New York Knicks yıldızı Julius Randle'ın kendisinden ilham aldığını söylemesi üzerine konuştu.

Randle geçtiğimiz sezon etkisiz rakamlar ortaya koymaktan bu sezon All-NBA türünde bir oyuncuya dönüşerek, Knicks ekibinin yeniden dirilişinin arkasındaki ana nedenlerden biri olmuştu. Ve kendi ifadelerine göre, Kawhi'ın Toronto Raptors ile şampiyonluk maratonundan oldukça ilham almıştı:

"Kawhi'ın Toronto ile şampiyonluk yarışından çok video izledim ve bunu izlemem, sahadaki bazı noktalara ulaşabilmek için belirli olmasını istediğim şeyleri görmeme de yardımcı oldu.

Geçen yıl benim tecrübeyle çok şey öğrendiğim bir yıldı. Mesela, her seferinde çembere sırtı dönük zorlayarak gidemeyeceğimi görmüş oldum. Sadece üçlük atarak ya da çembere zorla giderek bu işin olmayacağını anladım. Savunmanın üzerime yüklendiği bir tür farklı bir oyun oynamam gerektiğini fark ettim."

"BİZLER DE BUNUN İÇİN BURADAYIZ"

Medya, Leonard'a kendisinin Randle için bir ilham kaynağı olduğunu söylediğinde, bunun adına mutlu olduğunu ve Knicks yıldızının artık çok gelişmiş bir oyuncuya dönüştüğünü açıkladı:

"Bu harika. Biz de bunun için buradayız. Bizden sonra gelen adamlara ilham verebilmek için. Ne kadar çalıştığını kesinlikle görebiliyorsunuz zaten."

Randle, bu sezon 23.9 sayı, 10.3 ribaund, 5.9 asist ortalamaları yakalayarak, All-Star seçilmeyi başarmıştı.


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