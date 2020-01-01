Kawhi: "Porzingis'i asla hafife almamamız lazım"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, LA Clippers'ın Dallas Mavericks'e karşı oynayacağı playoff ilk turunun 1. maçı öncesi, Kristaps Porzingis'i hafife almaması gerektiğini söyledi.



Luka Doncic Mavericks'in süperstarı olsa da, Leonard, Porzingis'in Dallas'ın x-faktörü olabileceğini biliyor.



Porzingis, Dallas Morning News'den Callie Caplan'a şunları söyledi:



"Boyu 2.10m falan değil mi? Şutu var, top sürebiliyor, üç sayı çizgisinden bile, sırtı dönükken oyun kurabiliyor ve içeri girebiliyor. Sadece elimizi yüksekte tutup, şutlarına engel olmamız lazım. Çok yetenekli biri."



