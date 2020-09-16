Kawhi, PG ve Rivers, Nuggets yenilgisi sonrası: "Suçu ben üstleniyorum!"

LA Clippers oyuncuları Kawhi Leonard, Paul George, Lou Williams ve başantrenör Doc Rivers, Batı Konferansı yarı finallerinin 7. maçında Denver Nuggets'a 89-104 yenildikten sonra konuştu.



Rivers, ekibin muazzam şampiyonluk beklentilerini karşılayamadığı için suçun kendi üzerine atılabileceğini belirtti.



Clippers, seriside 3-1 öndeyken, büyük bir fırsatı elinden birçok kez kaçırmış oldu. Takım tarihinin Batı Konferansı finallerine çıkamaması serisi 50 yıla ulaşırken, son üç maçta sırasıyla 16, 19 ve 12 sayılık çift haneli sayı farkını koruyamadan bunu yaşamış oldular.



"3-1 ÖNDE OLMAKLA RAHAT DEĞİLDİM"



Rivers, şu açıklamalarda bulundu:



"Beklentileri karşılamadık. Sonuç bu. Koç benim ve bunun için her türlü suçu üstlenirim. Ama beklentileri açıkça karşılayamadık, çünkü eğer karşılasaydık, sanırım hala oynuyor olurduk."



"3-1 öndeyken hiçbir zaman rahat değildim. Değildim cidden. Sadece kondisyon açısından, belli sürelerde oynayamayan adamlarımız vardı ve bu zor bir durum. Yani, bazen bir gecede ısınmaya başladığımız anlarda, bir adamımızın çıkmak durumunda olduğu anlar oluyordu. Bu işler böyle. Yani hayır, asla rahat değildim. Bunu size direk söyleyebilirim. Koçlarımıza da söyledim."



Seride üçlük çizgisinin arkasından toplamda 4/27 isabetle oynayarak sıkıntı çekmiş olan Williams, şunları söyledi:



"Sinirliyiz. Açık ve net, sinirliyiz. 3-1 öndeydik. Bu seriyi kazanmak için iki fırsatımız vardı ve değerlendiremedik. Karşılaştığımız birçok sorun olduğunu düşünüyorum, yeteneğimiz yeterli olmadı. Kimyamız yoktu. Bu seride bizi yüzüstü bırakan şey buydu."



"BASKETBOL IQ'MUZ DAHA İYİ OLMALI"



Sezonun en büyük maçında, Leonard ve George 7. maçta toplamda 10/38 şut isabetiyle, 24 sayı kaydedebildiler.



İkinci yarıda 1/11 şut isabetiyle oynayan Kawhi, şu şekilde konuştu:



"Şutlarımız girmedi. İşte o zaman bu durum takım kimyasına bağlanıyor, bu da topu doğru noktalara taşımak ve bizden biri ikili sıkıştırmaya maruz kalırsa, diğerlerinin şut atmasını sağlamaya çalışmak ve tam olarak hangi noktalarda olmamız gerektiğini bilmekten geçiyor. Devam etmeli ve takım olarak daha akıllı olmalıyız. Basketbol IQ'muz daha iyi olmalı."



"BİRLİKTE ÇOK VAKİT GEÇİREMEDİK"



İkinci yarıda Kawhi gibi sıkıntı çeken ve 1/7 şut isabetiyle oynamış olan George ise, şunları söyledi:



"Başa çıktığımız pek çok güçlük vardı. Doğal olarak böyle oldu. Adamlar haklı nedenlerden dolayı evlerine gitmek zorunda kaldılar. Normal sezonda ve bubble'ın içinde sakatlıklarla birlikte çok fazla zaman kaçırdık."



George, organizasyonun Clippers'ın bu sezondan daha fazlası için nasıl inşa edildiğinden bahsettiğini açıkladı:



"Şampiyonluk beklentilerini karşılamak için, bariz bir baskı vardı. Ama bir oyuncu olarak, bunu aslında istersiniz. İşin aslı, bu beklentiyi karşılayamadık. Lakin bence, biz bu sezonun ya şampiyonluk ya da çöküş yılı olacağını hiç düşünmüyorduk. Ne kadar uzun süre birlikte kalırsak ve birbirimizin yanında olursak, o kadar iyi olabiliriz. Grup içi ne kadar kimya olursa, o kadar iyidir. Bence bu sezonun hikayesi bu. Birlikte yeterince vakit geçirememiz."



