LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, takım arkadaşları Paul George ve James Harden'ın Clippers'ta kalmasını beklediğini söyledi.



Leonard'ın uzattığı kontratında mümkün olan maksimum miktardan daha azını aldığı ve bunun Clippers ekibinin hem George'u hem de Harden'ı tutmasının önünü açacağı umuduyla gerçekleştirildiği bildirilmişti.



Kawhi, takım arkadaşlarının sözleşme durumları hakkında şu açıklamaları yaptı:



"Onlarla bu konu hakkında konuştuklarımıza dayalı olarak, çoğunlukla herkesin kalacağını düşünüyorum. Dolayısıyla benim sözleşmemi uzatmış olmam, bence bize bu iki oyuncuyla da sözleşme imzalama fırsatı verecektir."



George, Clippers ile olası bir kontrat uzatması üzerinde çalıştıklarını belirtirken, Leonard'ın sözleşmesini uzatmasıyla bunun gerçekleşeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi:



"Yani kesinlikle. Kawhi'ı tutmamız benim için kapıyı kesinlikle açık bırakıyor ve benim adıma da bir şeyler yapacağımıza oldukça iyimser bakıyorum."



Harden ise henüz kontratını uzatmaya uygun durumda olmasa da, serbest oyuncu dönemine girdiğinde Los Angeles ekibiyle yeniden sözleşme imzalayacağı düşünülüyor.





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