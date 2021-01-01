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Kawhi opsiyonunu reddetti, serbest kaldı

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, kontratının 2021-22 sezonundaki 36 milyon dolarlık opsiyonunu reddederek sınırsız bir serbest oyuncu oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, kontratının 2021-22 sezonundaki 36 milyon dolarlık opsiyonunu reddederek sınırsız bir serbest oyuncu oldu.

Leonard, dört yıllığı 176 milyon dolarlık maksimum bir kontrat imzalama imkanına sahip ve Clippers ile yalnızca iki yılını doldurduğu için, LA ekibi kendisi yalnızca Early Bird kuralını kullanabilir.

Geçtiğimiz sezon All-NBA kadrolarında yer almış olan Kawhi, 2021 playofflarının ikinci turunda çapraz bağlarını yırtmıştı. Leonard'ın hala Clippers'tan mümkün olan maksimum sözleşmeyi alması bekleniyor.


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