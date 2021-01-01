Kawhi: "NBA, sağlıktan çok paraya öncelik veriyor"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, NBA'in KOVID-19 pandemisine rağmen All-Star maçını düzenleyerek "sağlığa nazaran paraya öncelik verdiğini" söyledi.



Kawhi, dün gece Boston Celtics'e karşı oynanan maçtan sonra, NBA'in 7 Mart'ta Atlanta'da bir All-Star maçı düzenleme planına "kafa yormadığını", ancak aynı zamanda yapılmasının arkasındaki nedenin kendisini şaşırtmadığını belirtti:



"Bu noktada olayın ne olduğunu ve neden oynadığımızı biliyoruz. Ortada büyük bir para söz konusu. Sağlığa nazaran paraya öncelik veriliyor gibi. Ama şu anda pandemi olmasına rağmen birçok protokol uygulanıyor ve maçlarda da oynuyoruz zaten. Bu yüzden beni pek şaşırtmadı."



NBA'in son beş All-Star maçının dördünde oynayan ve önceki sezonun maçında MVP ödülünü kazanan Kawhi, bu sezon Batı Konferansı frontcourt oyuncuları arasında en çok oyu alan üçüncü oyuncu konumunda.



2021 All-Star Hafta Sonu, ilk olarak KOVID-19 nedeniyle Kasım ayında iptal edilmiş, ancak lig, sağlık ve güvenlik protokolleri nedeniyle 24 maçı ertelemesine rağmen yakın zamanında bu kararından dönmüştü.



