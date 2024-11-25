LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard, bu sezon resmen 18 maç kaçırarak bu yılki herhangi bir NBA ödülü için aday kabul edilme hakkını kaybetti.



2024-25 NBA sezonunda tek bir maç bile oynamayan Leonard, geçtiğimiz gece 76ers'a karşı üst üste 18. maçını kaçırmış oldu. Lig, geçtiğimiz yıl uygulanan kurala göre sezonda birçok ödüle hak kazanmak için en az 65 maç forma giymek durumundaydı.



Sağ dizindeki rahatsızlığı devam eden Leonard, bu sezon henüz forma giymemesiyle bu ödülleri alma hakkından mahrum kalmış oldu.



Koç Tyronn Lue, geçtiğimiz Cuma günü Leonard'ın durumu hakkında medyaya konuşmuş ve yıldız oyuncunun dört maçlık deplasman gezisi için takımla seyahat etmeyeceğini bildirmişti. Lue ayrıca, Kawhi'ın "biraz" şut atarak gelişme gösterdiğini söylemişti.



Ancak takımla henüz antrenman yapmadığı da doğrulanan Leonard olmadan Clippers, bu sezon James Harden ve Norman Powell'ın önderliğinde 11-7'lik bir derece elde etti ve Batı Konferansı'nda beşinci sırada yer aldı.



