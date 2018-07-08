Kawhi Leonard, Philadelphia 76ers'a sıcak bakıyor!

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Kawhi Leonard'ın hangi takıma takaslanacağıyla ilgili haberler devam ediyor.ESPN'den Chris Haynes'ın haberine göre; Kawhi Leonard'ın Los Angeles Lakers veya Los Angeles Clippers isteğinin devam ettiği ancak sezon sonunda bitecek kontratını bu iki takım dışında uzatmama kararını bozduğu belirtildi. Haberin detayında, Kawhi Loenard'ın şayet Philadelphia 76ers'a takaslanması durumunda da kontratını uzatmaya sıcak baktığı kaydedildi.Kawhi Leonard konusunda istekli olan bir diğer Doğu takımı Boston Celtics'in ise hem ilk 5 oyuncusu vermeme kararı, hem de Leonard'ın sözleşme uzatmama düşüncesi nedeniyle takasa soğuk bakmaya başladığı notu düşüldü.76ers'ın ise Markelle Fultz, Joel Embiid ve Ben Simmons üçlüsüne dokunmadan takası yapmak istediği, Spurs'ün ise Fultz'u takasla istediği bilgisi verildi.