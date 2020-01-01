Kawhi Leonard, Chris Paul'u Clippers'a çağırmış!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'dan, Clippers'a katılmasını istediği bildirildi.



Paul, OKC ile başarılı bir sezonun ardından ekibin kendisini takas etmeye istekli olmasından ötürü, bu ölü sezonun en sıcak isimlerinden biri olarak göze çarptı.



Point guard pozisyonuna yeni bir parça eklemek isteyen Clippers'ın, veteran yıldız için talipler arasında olduğu belirtildi.



ESPN'den Ryen Russillo, bir yeniden birleşme durumuna yönelik ilginin gerçek olduğunu, ancak Paul'un önümüzdeki iki sezon için sahip olduğu 85 milyon dolarlık kontratı göz önüne alındığında, bir takas işleminin kendisine gerçekçi gelmediğini söyledi.



NBA analisti ayrıca Leonard'ın CP3'yi Clippers'a alma biçiminden de bahsetti:



"Bu beni şaşırtan bir durum, çünkü Kawhi sanki kimseyle konuşmayan mesafeli bir mitolojik yaratık gibi geliyordu. Görünüşe göre, Kawhi hemen Chris Paul'a ulaşmış ve 'Hey, buraya gelmelisin' demiş. Yani bu kısım gerçek, kovalaması gerçek. Paul'un bakış açısından bu ilgi ve işin matematiği pek öyle gerçekçi görünmüyor ama."



Anlaşmasında bir yılı ve 41 milyon dolar alacağı kalan, ayrıca 44.211.146 dolar değerinde opsiyonlu bir sezonu daha bulunan CP3, geçtiğimiz sezon 17.6 sayı, 5.0 ribaunt, 6.7 asist ve 1.6 top çalma ortalamaları ile oynamıştı.



