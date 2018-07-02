"Kawhi, Lakers'ı Clippers'a göre daha çekici buluyor" iddiası

Kawhi Leonard'ın, LA Clippers'a gitme konusunda LeBron James'in de Lakers'a katılmasıyla, oraya oranla biraz daha isteksiz olduğu iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin iddiası şu şekildeydi:



"Bana bunun kendisinin Clippers'a gitme konusuna biraz daha isteksiz bakmasının nedenlerinden biri olduğu söylendi. Genel olarak L.A. fikrinin onun için iyi olduğunu düşünüyorum. Lakers'ı, Clippers'a tercih ediyordu. Şimdi LeBron'un L.A.'de olmasıyla, Clippers'a ya da Lakers'a giderek onunla kafa kafaya veya gölgesinde kalarak ilerleme fikri var. Clippers'ın kendisi için daha az çekici geldiği bana söylenmişti."



Lakers'ın da, Clippers'ın da 2019'daki serbest oyuncu döneminde Kawhi'a kontrat imzalayabilecekleri maaş boşlukları bulunacak.



Lakers'ın, Spurs'e Kawhi karşılığında verebileceği muhtemel paketin daha çekici olduğu, fakat San Antonio'nun ihtiyaçları konusunda daha ağırdan alan bir duruşa sahip olduğu da eklendi.



