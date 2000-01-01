Kawhi: "Kimse Clippers'a gelmem için aklımı çelmedi"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers'a ve takım danışmanı Jerry West'e geçtiğimiz yılki serbest oyuncu dönemi ile ilgili yapılan suçlamaları reddetti ve iddiaları yalanladı.



Leonard ve amcası Dennis Robertson ile yakın bir ilişkisi olduğunu iddia eden Johnny Wilkes isimli bir kişi, Clippers ve West'e açtığı davada 2.5 milyon dolar artı tazminat talep ediyor. Wilkes, West'in Kawhi'ı Los Angeles'a getirmeye yardım etmesi karşılığında ona bu miktarı ödemeyi kabul ettiğini söylemişti.



Leonard, muhabirlere konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Hiç de değil. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Kimse Clippers'a gelmem için aklımı çelmedi. Ben Los Angeles'lıyım ve hayatım boyunca burada büyüdüm. Ve burada, insanlar biraz para koparmanın her yolunu dener. Muhtemelen sonuncu da olmayacak. Burada çok insan tanıyorum."



Clippers ve West de, Wilkes'in iddialarını yalanlamışlardı. NBA ise şu anda konuyu araştırıyor.



Leonard nihayet 2019 sezonunda Toronto Raptors'tan ayrılmış ve Clippers ile üç yıllığı 103 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı. Los Angeles'taki ilk sezonunda All-NBA ikinci takımına seçilirken, sayı (27.1) ve asist (4.9) ortalamalarında kariyerinin en yüksek noktasını görmüştü.



