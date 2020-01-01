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Kawhi kanlar içinde yere yığıldı, sekiz dikiş atıldı!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, bu sabaha karşı oynanan Denver Nuggets karşılaşmasının son çeyreğinde takım arkadaşı Serge Ibaka'dan aldığı bir dirsek darbesi yüzünden yere yığıldı ve ağzına sekiz dikiş atıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, bu sabaha karşı oynanan Denver Nuggets karşılaşmasının son çeyreğinde takım arkadaşı Serge Ibaka'dan aldığı bir dirsek darbesi yüzünden yere yığıldı ve ağzına sekiz dikiş atıldı.

Bir ribaund pozisyonunda Ibaka'nın dirseği ağzına çarpan Kawhi, anında yere yığıldı ve maçın bitimine 6:07 kala soyunma odasına götürülmeden önce yerde uzanırken, bol miktarda kanaması olduğu dikkat çekti.

Leonard olmadan Clippers, Nuggets'a karşı üstünlüğünü koruyarak, maçı 121-108 galip tamamladı ve önceki sezonun playofflarındaki yenilginin rövanşını kazanmış oldu. LA ekibi, önceki sezonun playofflarında Nuggets'a karşı oynadığı ikinci turda 3-1 öne geçmesine rağmen, seriyi kaybetmişti.

Leonard, karşılaşmada 30 dakika sahada kalarak 21 sayı, 7 asist, 5 ribaund ve 4 top çalma kaydetti.

İşte Kawhi'ın sakatlık anı:


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