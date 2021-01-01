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Kawhi: "İstikrarsızlığımız, oldukça endişe verici"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, geçtiğimiz gece New Orleans Pelicans'a karşı alınan mağlubiyet sonrası, takımının istikrarsızlığı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, geçtiğimiz gece New Orleans Pelicans'a karşı alınan mağlubiyet sonrası, takımının istikrarsızlığı hakkında konuştu.

Clippers'ın daha agresif ve aç bir Pelicans ekibi karşısında mağlup olmasının ardından Kawhi, ekibinin istikrar eksikliğinin "çok endişe verici" olduğunu söyledi:

"Bu çok endişe verici. Herhangi bir şekilde bir şansımız olmasını istiyorsak, istikrarlı olmamız gerek. Bildiğiniz gibi büyük takımlar böyledir, istikrarlıdırlar. Bazı geceler enerjileri yerinde olmayabilir. Ama takımlardan oyunculara ve antrenörlere, en önemli şey istikrarlı olmaktır. Bir takımı, oyuncuları ve koçları büyük yapan şey de budur. Kazanma arzusuyla beraber, kazanma alışkanlıkları edinmektir."

Şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenen Clippers, son yedi maçından beşini kaybetti. Sezona 21-8 derecesiyle başladıktan sonra, LA ekibi o zamandan beri 4-7 serisiyle ilerliyor.


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