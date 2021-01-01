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"Kawhi'ın LA'den ayrılması için, birinin onu ikna etmesi gerekir" iddiası!

Bir NBA yöneticisi, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın ancak "başka bir oyuncu kendisini ikna ederse" LA'dan ayrılabileceğini iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Bir NBA yöneticisi, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın ancak "başka bir oyuncu kendisini ikna ederse" LA'dan ayrılabileceğini iddia etti.

Kawhi'ın daha kazançlı bir anlaşma yapmak için Clippers ile olan sözleşmesinden vazgeçmesi beklendiği için, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olması bekleniyor.

Lakin Hoopshype'dan Michael Scotto'ya göre Leonard'ın mevcut sözleşmesinden vazgeçmesi, Los Angeles'tan ayrılmak istediği anlamına gelmeyebilir:

"Ligde pek çok kişi Leonard'ın sözleşmesini feshetmesini bekliyor ama bu onun ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bir NBA yöneticisi, 'Leonard'ın ayrılacağından şüpheliyim. Bunun için başka bir oyuncunun kendisini ikna etmesi gerekir.' şeklinde konuştu."

Leonard'ın Clippers'ta kalması ve NBA şampiyonluğu yolunda Paul George ile birlikte devam etmeye meyilli olması bekleniyor.

Normal sezonda 20 maçı kaçırdıktan sonra Kawhi, Clippers için 11 playoff maçında 30.4 sayı, 7.7 ribaund, 4.4 asist ve 2.1 top çalma ortalamaları ile büyük bir çıkış yakalamıştı.


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