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Kawhi'ın, Clippers'tan ayrılacağına dair "hiçbir belirti yok"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, 2021 serbest oyuncu döneminde Clippers'tan ayrılacağına dair 'hiçbir belirti olmadığı' kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, 2021 serbest oyuncu döneminde Clippers'tan ayrılacağına dair 'hiçbir belirti olmadığı' kaydedildi.

Kawhi, kontratındaki 36 milyon dolarlık opsiyonunu reddederse sınırsız bir serbest oyuncu olabilir, ancak Clippers ile yeni bir kontrat yapması bekleniyor.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, "Woj & Lowe Free Agency Special" podcast'inde şu ifadeleri kullandı:

"Kawhi Leonard'ın Clippers ile yeniden sözleşme imzalamak ve sakatlığından iyileşmek dışında bir şey yapmak istediğine dair hiçbir belirti yok. Clippers, gidişatı itibariyle kesinlikle Kawhi Leonard'ı düşünüyor gibi görünüyor."

Playofflarda çapraz bağları yırtılan Kawhi'ın, 2021-22 sezonunun tamamını olmasa da çoğunu kaçırabilmesi ihtimali söz konusu. ESPN'den Zach Lowe, sakatlığa rağmen piyasada kendisine yönelik ilginin devam edeceğini, ancak Clippers'ın yıldız oyuncusuyla bu yaz yeniden kontrat imzalamasını beklediğini belirtti.


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