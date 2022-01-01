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Kawhi'ın bu sezon dönmesi "güçlü bir olasılık!"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın 2021-22 sezonunda geri dönmesinin "güçlü bir olasılık" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın 2021-22 sezonunda geri dönmesinin "güçlü bir olasılık" olduğu iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre Leonard, 2021 playoffları sırasında yaşadığı çapraz bağ yırtılması sakatlığının rehabilitasyonunda, "planlanandan erken şekilde gelişme kaydediyor".

Clippers, bu sezon Leonard olmamasına rağmen Batı Konferansı'ndaki playoff potasında kalmayı başarmıştı.

Leonard, geçtiğimiz sezonda Clippers ile dört yıllığı 176.3 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı. Raporlar daha önce Leonard'ın 2021-22 sezonunda geri dönme olasılığını artıracak daha uzun vadeli bir kontrat tercih ettiğini belirtmişti.


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