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Kawhi: "Her şeyin başı, bu oyundan zevk almak"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, maçlarda oynadığı sırada, zevk alma temelli bir zihniyete sahip olmaktan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, maçlarda oynadığı sırada, zevk alma temelli bir zihniyete sahip olmaktan bahsetti.

Kariyerinde iki kez NBA şampiyonu ve Finaller MVP'si olan Leonard, hedefinin her zaman zevk almak ve sıkı oynamak olduğunu söyledi:

"Oynadığım her maç, basketbol oynamayı çok seviyorum. Herkesin pozitif bir zihniyete sahip olmasına yardım etmeye çalışıyorum. Eğlenin ve sıkı oynayın. Hazırlık maçları olmasının dışında herhangi bir gece gibi oynuyorum. Sahada eğlenmeye bakıyorum."

Leonard artık Clippers'ı NBA Finallerine götürmeyi hedefliyor ve ekibi, 22 Aralık'ta sezonu açarken Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.


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