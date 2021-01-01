Kawhi, her Clippers maçındaki zihniyetinin ne şekilde olduğunu paylaştı

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers'ın her maçında sahip olduğu zihniyet hakkında konuştu.



Leonard muhabirlere, rakibin savunmasını okuduğunu ve oyuna her iki tarafta da agresif bir şekilde yaklaştığını söyledi:



"Sadece oyunumu oynuyorum, rakip takımın savunmasını okuyorum. Takım arkadaşlarım için veya kendim için bir pozisyon yaratıp şut şansı bulabilirsek, oyunu hemen hemen hep böyle oynarım. Agresif davranmayı da sürdürürüm."



Leonard, Clippers'ın Oklahoma City Thunder karşısında aldığı 108-100'lük galibiyette 34 sayı (14/24 şut isabeti), 9 ribaund ve 8 asistle oynamıştı.



