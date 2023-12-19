NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan 11 karşılaşmayla devam etti.



CAVALIERS 135-127 ROCKETS



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage Fieldhouse'da konuk ettiği Houston Rockets'ı uzatmada 135-127 mağlup etmeyi başardı.



Donovan Mitchell, 45 dakika süre aldığı karşılaşmada 37 sayı, 6 asist ve 2 blokla maçın en skoreri oldu. Üçüncü yılındaki guard Sam Merrill, benchten geldiği 24 dakikada kariyer rekoru 19 sayının yanı sıra, 4 ribaund ve 3 asistle sezonun en iyi performansını sergiledi.



Rockets cephesinde Fred VanVleet 27 sayı, 17 asist, 8 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı. Temsilcimiz Alperen şengün erken faul problemiyle mücadele ettiği maçı 24 sayı, 8 ribaund ve 6 asistle tamamladı.



CLIPPERS 151-127 PACERS



LA Clippers, Gainbridge Fieldhouse'da Indiana Pacers'ı 151-127 mağlup etti.



Üst üste sekizinci galibiyetini alan Clippers'ta James Harden 35 sayı ve 9 asistle takıma liderlik etti. Kawhi Leonard 28 sayı kaydetti. Paul George 27 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla oynarken, Russell Westbrook 10 sayı, 5 asist ve 4 ribaundla maçı tamamladı.



Tyrese Haliburton sakatlıktan dönse de, limitli gözüktü ve 3/12 şut isabetiyle 8 sayıda kalmasına rağmen, yine de 11 asist yapmayı başardı. Bennedict Mathurin benchten gelerek kaydettiği 34 sayıyla Indiana adına en skorer isimdi.



BULLS 108-104 76ERS



Chicago Bulls, Wells Fargo Center'da Philadelphia 76ers'ı 108-104 devirdi.



Coby White 24 sayı, 9 asist ve 8 ribaundla Bulls'un en skorer ismi oldu. Nikola Vucevic 23 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 2 blok kaydetti.



Joel Embiid 40 sayı ve 14 ribauntla 76ers'a liderlik etse de bu çabaları galibiyete yetmedi. Tyrese Maxey 29 sayı, 8 asist ve 5 ribaundla oynadı.



HAWKS 130-124 PISTONS



Atlanta Hawks, State Farm Arena'da Detroit Pistons'ı 130-124 yıktı.



Trae Young, Hawks'a 31 sayı ve 15 asistlik double-double'ıyla liderlik etti. Saddiq Bey 21 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Dejounte Murray 20 sayı kaydetti.



Cade Cunningham, Pistons'a 43 sayı, 7 asist, 5 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla liderlik etti. Bojan Bogdanovic 25 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı.



TIMBERWOLVES 112-108 HEAT



Minnesota Timberwolves, Kaseya Center'da Miami Heat'i 112-108 mağlup etti.



Anthony Edwards, 17 sayılık farktan dönerek galip gelmeyi başaran Timberwolves'a 32 sayı, 8 ribaund, 5 asist, 3 top çalma ve 2 blokla liderlik etti. Karl-Anthony Towns 18 sayı, 8 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma kaydetti.



Tyler Herro Heat'e 25 sayıyla liderlik etti. Bam Adebayo ise 22 sayı, 6 ribaund, 6 asistle kendisini takip etti. Jimmy Butler ise 15 sayı, 5 ribaund ve 5 asistle oynadı.



RAPTORS 114-99 HORNETS



Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 114-99 devirdi.



Raptors'ta Pascal Siakam 27 sayı, 8 asist, 8 ribaund ile takımın en etkili ismiydi. Scottie Barnes 22 sayı, 17 ribaund, 7 asist ve 3 blok kaydederken, Gary Trent Jr. ise 22 sayı ve 10 ribaundla oynadı.



Hornets'ta Terry Rozier 22 sayı, 7 asist, 3 ribaund, 3 top çalma ve 1 blokla takımın en skorer ismiydi. PJ Washington 15 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 4 top çalmayla oynadı.



THUNDER 116-97 GRIZZLIES



Oklahoma City Thunder, Paycom Center'da konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 116-97 mağlup etti.



Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 9 ribaund, 5 asist ve 4 top çalmayla Thunder'a liderlik etti. Chet Holmgren 17 sayı, 6 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 7 blokla oynadı.



Ziaire Williams 19 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle Grizzlies'e liderlik etti. Desmond Bane 17 sayı, 5 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



NUGGETS 130-104 MAVERICKS



Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Dallas Mavericks'i 130-104 yıktı.



Nuggets'ta Jamal Murray 22 sayı, 4 ribaund, 2 asistle oynadı. Nikola Jokic 8 sayı, 9 ribaund ve 7 asistle oynarken, Aaron Gordon 21 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla, Reggie Jackson ise 20 sayı ve 4 asistle maçı tamamladı.



Luka Doncic 38 sayı, 11 ribaund ve 8 asistle Mavs'e liderlik etti. Dante Exum, 5/5 şut isabetiyle 11 sayı bularak takımda çift haneli skor elde eden diğer tek oyuncu oldu.



JAZZ 125-108 NETS



Utah Jazz, Delta Center'da konuk ettiği Brooklyn Nets'i 125-108 mağlup etti.



Collin Sexton ve Talen Horton-Tucker 27'şer sayı, 3'er ribaund ve 6'şar asistle Jazz'e liderlik ettiler. Lauri Markkanen ise 20 sayı, 4 ribaund ve 1 blokla oynadı.



Nets cephesinde Cam Thomas 32 sayı, 4 ribaund, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla takımın en skorer oyuncusuydu. Spencer Dinwiddie ise 17 sayı, 8 ribaund, 11 asist ve 2 blokla oynadı.



KINGS 143-131 WIZARDS



Sacramento Kings, Golden 1 Center'da konuk ettiği Washington Wizards'ı 143-131 devirdi.



Kings'te De'Aaron Fox 30 sayı, 5 ribaund, 6 asist ve 3 top çalmayla takımın en skorer oyuncusuydu. Domantas Sabonis 28 sayı, 13 ribaund ve 12 asistle triple-double performansı ortaya koyarken, Keegan Murray 25 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.



Wizards'ta Jordan Poole 28 sayı ve 2 asistle oynarken, Kyle Kuzma 27 sayı ve 8 ribaund kaydetti.



KNICKS 114-109 LAKERS



New York Knicks, Crypto.com Arena'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 114-109 mağlup etti.



Knicks'te Jalen Brunson 29 sayı, 4 ribaund ve 3 asistle takımdaki en skorer oyuncu olurken, Julius Randle 27 sayı, 14 ribaund ve 3 asist kaydetti. Immanuel Quickley ise benchten gelerek 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle galibiyete katkı sağladı.



Lakers'ta Anthony Davis 32 sayı, 14 ribaund, 2 asist ve 2 blokla mücadele etti. LeBron James 25 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle triple-double yaparken, Austin Reaves ise benchten 20 sayı, 3 ribaund ve 7 asistle maçı tamamladı.





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