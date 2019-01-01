Kawhi: "Hala birbirimizi öğrenmeye çalışıyoruz"

LA Clippers süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George ve takım koçu Doc Rivers, Denver Nuggets'a karşı Batı Konferansı ikinci tur serisinin 4. maçında aldıkları 96-85'lik galibiyetten sonra konuştular.



Dün gece 30 sayı, 11 ribaund, 9 asist, dört top çalma ve iki blok ile oynayan Kawhi, takımın kimyasından bahsetti:



"Hepimiz hala birbirimizi öğreniyoruz. Özellikle ben ve PG ile, bu farklı bir ekip. Hala bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ne noktada olduğumuzu bilmiyorum. Daha iyi olmaya devam edeceğimizi ve her gün amacımızın bu olduğunu biliyorum. Hala yapacak çok işimiz var. Hala savaşıyoruz."



Koç Rivers, takım iyi bir noktada ye ralsa da, daha büyük hedefleri olduğunu söyledi:



"Bu hiçbir şey değil. Hedefimiz bu değil, bu yüzden kimsenin umursadığını sanmıyorum. Reaksiyon sıfırdı. Henüz hiçbir şey yapmadık."



Faul sorunu yaşadığından ötürü, yaklaşık 27 dakikada 10 sayı atabilen Paul George ise şu ifadeleri kullandı:



"Sürekliliğimiz büyüyor. Bu ekip hep beraber, gittikçe daha rahat hale geliyor."



