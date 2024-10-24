LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın "birkaç hafta" kadro dışı olacağı, ancak oynamaya hazır olduğunda sahada kalmayı sürdüreceği umut edildiği bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, NBA Today programında Leonard'ın sezon başında birkaç hafta kadro dışında olması beklenmesine rağmen, oynamaya hazır olduğunda Clippers'ın kendisinin sürekli olarak müsait kalmasını ve geçmiş yıllarda olduğu gibi uzun süreler boyunca kenarda olmamasını umduğunu belirtti:



"Bana Kawhi Leonard'ın haftalarca parkelerden uzak kalacağı söylendi. Bu, bir hafta veya iki hafta ile ölçülebilecek bir sakatlık değil. Clippers'ın bu sezon onsuz oynayacağı uzun bir zaman dilimi olacak. Ancak, geri dönmeye hazır olduğunda sahadaki oyununu gerçekten sürdürebilmesini sağlayacak bir plan ve protokolleri olduğunu düşünüyorlar."



Leonard, geçtiğimiz Ocak ayında Clippers ile üç yıllığı 152,4 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalamıştı.



