Kawhi: "En sağlıklı takımlar, genellikle şampiyonluğu kazanır"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, "en sağlıklı takımlar genellikle şampiyonluğu kazanır" şeklinde konuştu.



Clippers, dün gece Orlando'da Brooklyn Nets'e karşı üçüncü sıralama belirleyici maçını kaybetti. Bubble'da 3-3 serisinde olan Clpipers, Batı Konferansı'nda üçüncü sıraya bile düşebilir.



Ancak dün gece 39 sayı atmış olan Kawhi, bubble'da saha avantajı olmadığı için, playoff sıralamasından endişe duymuyor.



Leonard'a göre en önemli şey, takımın sağlıklı kalması:



"Bu noktada, bir saha avantajı yok. Taraftarlar yok. Seyahat yok. Demek istediğim, kesinlikle en sağlıklı takımların genellikle şampiyon olduğunu düşünüyorum."



