Kawhi, dört aydan beri ilk kez konuştu!: "Önemli olan, asıl işi yapmak!"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard karantina sürecinden çıktı ve NBA'in dört aylık boşluğu sırasında güçlendiğini söyledi.



Leonard, haftasonunu ailevi bir meselesine yönelmek için mazeretsiz bir devamsızlıktan sonra Clippers'tan ayrı olarak, ligin Orlando'daki sezon devamı için karantinada geçirmişti ve sezon Mart ayında durdurulduğundan beri ilk takım antrenmanı için, sonradan Clippers'a katıldı.



Kawhi, şu açıklamalarda bulundu:



"Dört ay oldu mu? Yani, iyi hissediyorum. Çalışabildim, güçlendim ve şimdi bulunduğumuz duruma hazırlanabildim. Bugün ilk antrenmanımızı yapacağız, yani heyecanlıyım."



"SEKİZ MAÇLIK SÜREYİ KULLANACAĞIM"



Leonard, boş zamanı "tıpkı bir ölü sezon gibi" kullandığını ve önümüzdeki birkaç hafta içinde playofflara hazırlanmak için bir hazırlık dönemi gibi yaklaşacağını belirtti:



"Genellikle üç ayınız oluyor ve daha sonra bir antrenman kampına geliyorsunuz, birkaç idman yapıyorsunuz ve hazırlık maçları oluyor. Hemen hemen zihniyetim bu şekildeydi. Ama herkesin bildiği gibi, playofflara hazır olmak için sadece sekiz maçımız var. Ama hemen hemen kendinizi hazırlamak bu zamanı kullanıyorsunuz. Herkes vücudunu ve ne yapmaları gerektiğini biliyor. Bugün ilk idmanım olacak, bu yüzden çıkıp nasıl hissettiğime bakacağım ve oradan devam edeceğim. Ama kimse nasıl olacak, bilmiyor."



"EĞER 2020 ŞAMPİYONLUĞU BUYSA, ONU İSTİYORUZ"



Leonard, bazılarının bu sezonun meşruluğunu sorgulamasıyla ilgili görüşünü ise şu şekilde yansıttı:



"Bu yılın düzeni böyle. Odaklı kalmak gerekiyor. Normal bir NBA sezonu gibi değil. Kimsenin hayatı, pandemi ile bu noktada olmayı planladıkları gibi değil. Demek istediğim, herkes bu yıl şampiyon bir takımın seçileceğinden ötürü mutlu ve eğer 2020 şampiyonluğu bu ise, o zaman biz de onu istiyoruz. Ben böyle bakıyorum. Sahaya çıkıp ve bu yolculuğu tamamlamalıyız şeklinde yaklaşıyorum."



Kawhi, sezonda daha önce görülmemiş bu kesintinin, şampiyonluğu kazanan hiçbir takımdan bir şey götürmeyeceğini de açıkladı.



"ÖNEMLİ OLAN ASIL İŞİ YAPMAK"



Clippers süperstarı, NBA'in olanak sağladığı şekilde, formasının arkasına herhangi bir sosyal adalet mesajı verip vermeyeceğiyle ilgili ise, şu açıklamayı yaptı:



"Ben takım arkadaşlarımın yanı sıra insanlara da yardım etmeye ve onları eğitmeye devam edeceğim. Formamızın arkasında bir mesaja yer vermemizin bir önemi yok. Önemli olan asıl işi yapmak."



Leonard bu işi, memleketindeki tüm öğrencilere ve diğer L.A. merkezli okul bölgelerine bir milyon sırt çantası vermek için Clippers vakfı ve kar amacı gütmeyen Baby2Baby ile ortaklık kurarak sağlamıştı.



"Biz siyahiyiz, bu yüzden bu durumla uğraşıyoruz. Topluluklarımıza geri veriyoruz. Artık herkes karantinaya alındığı için yayın yapılabiliyor. Bu nedenle, evde haberleri izlerken bu büyük bir odak noktası. Ama ben yaptığım şeyi yapmaya devam edeceğim, topluluğuma geri vereceğim, onları eğiteceğim ve oradan devam edeceğim."



Clippers (44-20), Leonard'ın 26.9 sayı, 7.3 ribaund ve 5.0 asist ile ortalamayla oynadığı sezonda bir şampiyonluk yarışmacısı olarak yolculuğuna devam edecek.



