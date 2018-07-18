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Kawhi Leonard, DeMar DeRozan karşılığında Raptors'ın yolunu tuttu!

Toronto Raptors'ın, DeMar DeRozan, Jakob Poeltl ve bir 2019 ilk tur draft hakkı karşılığında Kawhi Leonard ve Danny Green'i kadrosuna kattığı açıklandı.

Toronto Raptors'ın, DeMar DeRozan, Jakob Poeltl ve bir 2019 ilk tur draft hakkı karşılığında Kawhi Leonard ve Danny Green'i kadrosuna kattığı açıklandı.

Lig kaynakları, son günlerde Spurs ve Raptors arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığını söylemişti. Leonard, San Antonio'dan takas edilme isteğini açıkça ortaya koyduğu andan itibaren, Spurs sabırlı bir şekilde takas edilecek takımı bulmaya çalışıyordu.

BİRÇOK TAKIM TALİP OLDU

Los Angeles Lakers, LA Clippers, Boston Celtics ve Philadelphia 76ers dahil olmak üzere birçok takım talip olarak ortaya çıktı, ancak çoğu NBA yöneticisi Raptors'ın potansiyel olarak mevcut ve gelecek için en iyi paketi sunduğuna inanıyordu.

Leonard'ın 2019'da serbest oyuncu marketine girmeyi planlandığı ve uzun vadede Toronto'ya söz vermek gibi bir niyetinin olmadığı da belirtiliyor. DeRozan'ın da ayrıca durumun farkında olduğu ve olası bir hamleye karşı hoşnutsuzluğunu dile getirdiği gözlemlendi.

Instagram hesabının Story kısmından, DeRozan'ın sırayla attığı yazılarda "Size söylenen şeyle gerçekleşen şey başka. Bu oyunda sadakat yok. Ufacık bir şey için sizi hemen satarlar. Yakında anlarsınız, rahatsız etmeyin" ifadelerini kullandığı görülmüştü. Bunu demesinin sebebinin ise, DeRozan'ın Yaz Ligi sırasında Raptors yetkilileriyle buluşması ve kendisine takas edilmeyeceğinin söylenmesi olduğu bildirildi.

Kawhi, önceki sezon Spurs ekibinin kendisinin quadriceps sakatlığını ele alış biçiminden kaynaklanan genel bir güvensizlik nedeniyle takas edilmek istemişti.

Ardından, 19 Haziran'da Spurs koçu Gregg Popovich ile bir araya gelerek ona kararının değişmediğini açıkladığı ve 2019'da Los Angeles'ı bir sonraki varış noktası olarak uzun bir süredir gözaltında tuttuğunu söylediği iddia edildi.

KAWHI GENÇ YAŞINDA ÇOK ŞEY BAŞARDI

DeRozan, dokuz yıllık NBA kariyerini Toronto'da, 2009 draft seçimlerinde 9'uncu sırada seçildiği takım ile geçirdi. Takımın ve kültürün yüzü olan DeRozan, 2016 yılında beş yıllığı 139 milyon dolarlık sözleşme uzatma imzaladığında takıma sadık olduğunu göstermişti. 2016 Doğu Konferansı Finalleri de dahil olmak üzere Raptors'a tarihinde en çok kazandığı dönemde liderlik ettiği bir NBA All-Star'ı.

27 yaşındaki Kawhi, iki kez All-Star ve 2014'te şampiyonluk yaşamış bir oyuncu.

İki sezon daha 41.4 milyon dolar alacağı bir sözleşmesi bulunan Kawhi'ın, 2019-20 için bir oyuncu opsiyonu bulunuyor.

2011'de 15'inci sıradan seçilmiş olan Kawhi, sağlıklı olduğunda ligin en iyi iki yönlü oyuncusu olarak kabul ediliyor. Kawhi, en iyi sezonunu 2016-17'de 25.5 sayı, 5.8 ribaund ve 3.5 asist ortalamasıyla tamamladığında geçirmişti.




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