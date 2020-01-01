"Kawhi, Clippers'tan yeni bir oyun kurucu istedi" iddiası!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, oyun kurucu pozisyonunda bir yükseltme talep ettiği bildirildi.



Clippers, bir NBA şampiyonluğu için meşru bir şekilde rekabet edebilmeleri adına, kadro yapısı sorunlarını ele almaya başlamış bulunuyor.



ESPN'den Stephen A. Smith'e göre Kawhi, oyun kurucu pozisyonundaki durumu ele almak için Clippers'ın ön bürosuna "özel olarak seslendi":



"Açıkça bir oyun kurucuya ihtiyaçları var. Herkes bunu biliyor ve Kawhi Leonard bunun için özel olarak istekte bulundu. Patrick Beverley'den kurtulmak istediğinden değil, ama Patrick Beverley temelde rakip guardların karşısında duran, kısa bir savunma ustasıdır. Bu yüzden, bir takımı yönetebilen ve şut atabilen bir oyun kurucuya ihtiyaçları var."



Clippers, Walt Disney World'de 2020 playofflarının ikinci turunda Denver Nuggets'a karşı 3-1 önde olmasına rağmen, üç maç üst üste kaybedip elenmişti.



Sonuç olarak, Doc Rivers ve LA ekibi yollarını ayırmış, önceki sezon yardımcı koç olan Tyronn Lue ile yeni başantrenörü olarak anlaşmıştı.



Clippers'ın serbest oyuncu döneminde yüksek bir maaş boşluğuna sahip olması beklenmediğinden ötürü, bu sorunu bir takas yoluyla ele almaları gerekebilir.



NBA serbest oyuncu döneminin Kasım ayının sonlarında veya Aralık ayının başlarında başlaması muhtemel olarak gözüküyor.



