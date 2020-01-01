"Kawhi, Clippers'ta 'dokunulmaz' olan tek oyuncu" iddiası!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, takımdaki "dokunulmaz" olan tek oyuncu olduğu iddia edildi.



Clippers, Denver Nuggets'a karşı playoff yarı final serisindeki hayal kırıklığı elenmenin ardından, kadroda değişiklikler yapması beklenen takımlardan biri.



The Athletic'den Jovan Buha'ya göre Kawhi, takımın ön ofisi için dokunulmaz kabul edilen tek oyuncu konumunda.



Rapor, Paul George'un da bu konuda ikinci sırada olduğunu, ancak Clippers'ın kendisini doğru paket için takas edebileceğini öne sürdü:



"Bence kadrodaki dokunulmaz tek kişi Leonard. George da dokunulmaz olmaya yakın, ancak Clippers'ın kendisini doğru paket için takas edebileceğini düşünüyorum - ama tabii ki, eğer Leonard'ın tercih ettiği sonuç bu olursa."



Clippers, geçtiğimiz yaz George'u Oklahoma City Thunder'dan getirmek için yüksek bir bedel ödemiş ve Thunder ile inanılmaz bir ikinci sezon geçiren Shai-Gilgeous Alexander'a ek olarak beş adet birinci tur draft hakkından vazgeçmişti.



Clippers'ın George'dan bu kadar kolay vazgeçmesi pek olası görünmese de, playoff serisinde Denver Nuggets'a karşı 3-1'den bir seri kaybetmek, takımın kadrosunda büyük değişiklikler getirebilir.



