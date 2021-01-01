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Kawhi, Clippers'ın son durumu hakkında: "Tatmin olmuş değiliz"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers'ın bu sezon şimdiye kadarki performansı hakkında düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers'ın bu sezon şimdiye kadarki performansı hakkında düşüncelerini paylaştı.

Leonard, takımın şimdiye kadar maç kazanabiliyor olmasının önemli olduğunu, ancak yine de gelişebilecekleri çok alan olduğunu söyledi:

"Aldığımız galibiyetlerden memnunuz ama tatmin olmuş değiliz. Halen daha iyi olmaya çalışıyoruz. Zihniyetimiz bu şekilde. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Sezonun henüz ilk bölümündeyiz. Tatmin olmuş değiliz."

Beş maçlık bir galibiyet serisi içinde olan Leonard ve Clippers, Batı Konferansı'nın zirvesinde Los Angeles Lakers ile aynı dereceyi paylaşıyor (11-4).


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