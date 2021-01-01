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Kawhi, Clippers kontratını 176 milyon dolara uzattı!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers ile 176.3 milyon dolar değerinde dört yıllık bir kontrat uzatması imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers ile 176.3 milyon dolar değerinde dört yıllık bir kontrat uzatması imzaladı.

Kontratında dördüncü yılı için oyuncu opsiyonu da bulunan Kawhi, Clippers'a ilk katıldığında üç yıllık (iki artı bir) bir sözleşme imzalamıştı.

Leonard, 2021-22 için 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kalmıştı ve tekrar Clippers ile sözleşme imzalaması bekleniyordu.

Batı Konferansı Yarı Finalleri'nde çapraz bağlarında yırtık olan Kawhi, 2021-22 sezonunun büyük bir bölümünü kaçıracak.


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