Kawhi: "Ciddi bir durum olmadıkça, uzun vadede Clippers'tayım"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, "uzun vadede" Clippers'ta bulunacağını söyledi.



Kawhi, Clippers'ın bir parçası olmaktan mutlu ve takımın medya gününde bundan bahsetmeyi de unutmadı:



"Clippers'ın bir parçası olmak için buradayım. Ciddi bir durum olmadıkça başka bir takıma gitmeyeceğim. Uzun vadede buradayım. Kararımı ilk başta aileme daha yakın olmaya, Kaliforniya eyaletinde bulunmaya dayanarak vermiştim.



Buraya geldiğimde kimin burada çalıştığını ve kimin ofiste olduğunu falan öğrenmiştim ve o noktadan sonra buradaki insanlarla bir ilişki kurdum. Kararımın büyük bir kısmı kazanmaya dayalıydı tabii ki.



Hepimiz kazanmak istiyoruz ve ben de yuvamdayım. Takımımdaki adamlarla çok rahatım ve buranın iyi bir yer olduğunu düşünüyorum."



Tecrübeli süperstar, Clippers'ta kalmak için dört yıllığı 176 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.



