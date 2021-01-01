Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kawhi: "Ciddi bir durum olmadıkça, uzun vadede Clippers'tayım"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, "uzun vadede" Clippers'ta bulunacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, "uzun vadede" Clippers'ta bulunacağını söyledi.

Kawhi, Clippers'ın bir parçası olmaktan mutlu ve takımın medya gününde bundan bahsetmeyi de unutmadı:

"Clippers'ın bir parçası olmak için buradayım. Ciddi bir durum olmadıkça başka bir takıma gitmeyeceğim. Uzun vadede buradayım. Kararımı ilk başta aileme daha yakın olmaya, Kaliforniya eyaletinde bulunmaya dayanarak vermiştim.

Buraya geldiğimde kimin burada çalıştığını ve kimin ofiste olduğunu falan öğrenmiştim ve o noktadan sonra buradaki insanlarla bir ilişki kurdum. Kararımın büyük bir kısmı kazanmaya dayalıydı tabii ki.

Hepimiz kazanmak istiyoruz ve ben de yuvamdayım. Takımımdaki adamlarla çok rahatım ve buranın iyi bir yer olduğunu düşünüyorum."

Tecrübeli süperstar, Clippers'ta kalmak için dört yıllığı 176 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal