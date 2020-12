Kawhi, büyük ellere sahip olmanın dezavantajlarını açıkladı!

LA Clippers'ın yıldızı Kawhi Leonard, talk show sunucusu Jimmy Kimmel ile büyük ellere sahip olmanın dezavantajları hakkında konuştu.



Kendisinden "Fun Guy" olarak bahseden Leonard, Kimmel'ın şovuna konuk oldu ve konu, bir şekilde devasa ellerine geldi. Kimmel, Leonard'a bu denli büyük ellere sahip olmanın dezavantajları olup olmadığını sordu.



Kawhi'ın yanıtı, "Kesinlikle. Arkadaşlarımın veya başka birinin belli bir şey yaptığını görene kadar fark etmiyorum. 'Ben onu yapamam' diyorum. Ellerimi cebime koymak gibi. Bazen cepler çok küçük kaçıyor." oldu.



Kimmel'ın bir sonraki sorusu, Toronto'dan ayrılma sebebinin, ellerinin üşümesi olup olmadığı idi. Kawhi'ın yanıtı, "Elime uyan eldiven bulamıyordum" şeklindeydi.



"BAZEN TOP ELİMİN UCUNDA KALIYOR"



Leonard, 28.57 cm uzunluğundaki devasa elleri nedeniyle zor zamanlar geçiriyor ve bu zorluklar, zaman zaman sahaya da yansıyabiliyor. Eski takım arkadaşı Serge Ibaka'nın "How Hungry Are You?" programında konuk olduğunda, 30 yaşındaki oyuncu bu durumdan şu şekilde bahsetmişti:



"Bazen şut atmak biraz zor oluyor. Cidden. Çok uğraştırıyor. Mesela bir kadın basketbol topu daha küçük olduğu için, şut atmanın daha zor olması gibi. Elinden çıkaramayabiliyorsun. Bazı maçlarda şut atarken, top ellerimin çok ucunda olabiliyor ve buna ayrıca odaklanmam gerekiyor."



Ancak bu şikayetlere rağmen, Leonard iyi bir şutör ve bu sorunları pratik yaparak aşmış gibi görünüyor. Clippers yıldızının kariyerindeki normal sezon üçlük ortalaması %37 ve playofflarda ise neredeyse %40 düzeyinde.