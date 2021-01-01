Kawhi: "Bu sezon dönmek istiyorum, istemesem 1+1 yapardım!"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, takımla geçtiğimiz yaz dört yıllık sözleşme imzalamasının nedeninin, önümüzdeki sezonda parkelere dönmek istemesi olduğunu belirtti.



13 Temmuz'da sağ çapraz bağlarındaki kısmi yırtığından ameliyat olan Kawhi, takımın medya gününde, Clippers ile bu yaz dört yıllık bir maksimum sözleşme imzalamasının nedenlerinden birinin, bu sezon bir noktada geri dönmeyi umması olduğunu açıkladı:



"Çünkü oynamak istiyordum. Yani, aslında benim için en iyi seçenek 1+1 imzalayıp, sonrasında opsiyonumu kullanarak beş yıllık uzun vadeli bir anlaşma imzalamaktı.



Ancak bunun getirdiği birçok endişe var ve siz medyadakiler işinize uygun biçimde, bir yıl sonra takımdan ayrılacağıma dair hikayeler yazabiliyorsunuz.



Doğrusu, amacım bir miktar parayı güvence altına almak ve bu yıl parkelere dönmeye çalışmaktı. Eğer 1+1 yapsaydım, muhtemelen temkinli davranmak adına bu sezon oynamazdım ve beş yıllık kontrat yapardım."



Leonard, takımda kalma konusunda hiçbir zaman şüphesi olmadığını ve asıl meselenin ne zaman parkelere dönebileceği olduğunu sözlerine ekledi:



"Günbegün değerlendirme yapıyoruz. Her gün üzerine çalışıyoruz ve uygun bir tarih olduğunda, herkese açıklayacağız."



