Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kawhi: "Bu sezon dönmek istiyorum, istemesem 1+1 yapardım!"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, takımla geçtiğimiz yaz dört yıllık sözleşme imzalamasının nedeninin, önümüzdeki sezonda parkelere dönmek istemesi olduğunu belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, takımla geçtiğimiz yaz dört yıllık sözleşme imzalamasının nedeninin, önümüzdeki sezonda parkelere dönmek istemesi olduğunu belirtti.

13 Temmuz'da sağ çapraz bağlarındaki kısmi yırtığından ameliyat olan Kawhi, takımın medya gününde, Clippers ile bu yaz dört yıllık bir maksimum sözleşme imzalamasının nedenlerinden birinin, bu sezon bir noktada geri dönmeyi umması olduğunu açıkladı:

"Çünkü oynamak istiyordum. Yani, aslında benim için en iyi seçenek 1+1 imzalayıp, sonrasında opsiyonumu kullanarak beş yıllık uzun vadeli bir anlaşma imzalamaktı.

Ancak bunun getirdiği birçok endişe var ve siz medyadakiler işinize uygun biçimde, bir yıl sonra takımdan ayrılacağıma dair hikayeler yazabiliyorsunuz.

Doğrusu, amacım bir miktar parayı güvence altına almak ve bu yıl parkelere dönmeye çalışmaktı. Eğer 1+1 yapsaydım, muhtemelen temkinli davranmak adına bu sezon oynamazdım ve beş yıllık kontrat yapardım."

Leonard, takımda kalma konusunda hiçbir zaman şüphesi olmadığını ve asıl meselenin ne zaman parkelere dönebileceği olduğunu sözlerine ekledi:

"Günbegün değerlendirme yapıyoruz. Her gün üzerine çalışıyoruz ve uygun bir tarih olduğunda, herkese açıklayacağız."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal