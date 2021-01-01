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Kawhi bu gece de yok, Zubac ise "şüpheli"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, diz sakatlığı nedeniyle Phoenix Suns'a karşı olan Batı Konferansı Finalleri'nin bu geceki 6. maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın, diz sakatlığı nedeniyle Phoenix Suns'a karşı olan Batı Konferansı Finalleri'nin bu geceki 6. maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Leonard, playoffların ikinci turunun 4. maçından beri oynayamamıştı.

Ivica Zubac'ın ise durumunun "şüpheli" olarak listelendiği kaydedildi. Zubac, sağ dizindeki çapraz bağ burkulmasıyla serinin 5. maçını kaçırmıştı.

Clippers'ın Suns'a karşı 3-2 geride yer aldığı serinin 6. maçı, bu gece TSİ 04:00'te Staples Center'da oynanacak.


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