Kawhi: "Ben öyle zevkine pas atmam"

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, eski oyuncusu Kawhi Leonard'ın Raptors'la birlikte geçirdiği dönemde, sesinin çıktığı ilk zamanı hatırladı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ile The Woj Pod'a konuk olan Nurse, 2019 Finalleri MVP'si Leonard'ın Raptors'la beraber olduğu süre boyunca ilk kez sesli bir açıklama yapması da dahil olmak üzere çok çeşitli konular hakkında konuştu.



Nurse, Kawhi ile ilgili anısını şöyle anlattı:



"Topu gezdirmekten, topun biraz daha hareket etmesinden bahsediyorduk. Bence bunu herkes öylesine kolayca söylüyor, hem antrenörler, hem oyuncular, medya, taraftarlar, her neyse... Yani yapmaya çalıştığımız, özellikle bench oyuncularından oldukça iyi bir ivme kazanabilmekti. Toplantı çok güçlü bir şekilde momentum kazanıyordu ve bazıları 'bazen sadece zevkine, sadece topu hareket ettirmek için, dolaşıma sokmak için pas vermemiz gerekiyor' diyorlardı.



Kawhi elini kaldırdı ve 'Ben öyle zevkine pas atmam. Benim işim sayı atmak ve sonra ikili ve üçlü sıkıştırmaları üzerime çekmek, sonra sayı atmak sizin işiniz.' dedi. Bunu oldukça iyi bir zamanda, çok güzel bir şekilde söyledi ve ayrıca bu önemliydi de."



Hikaye, takımın sezonun başlarında takım Boston'dayken, 16 Kasım 2018'de Celtics maçından önce takımın bir araya gelmesi sırasında gerçekleşmişti. Bu sıralarda Toronto üst üste ikinci maçını kaybetmişti ve sezonda 12-1 derecesinde yer alıyordu.



"HERKES 'ADAM DOĞRU SÖYLÜYOR' GİBİYDİ"



Nurse şöyle devam etti:



"Kawhi o zamanlar pek konuşmuyordu, henüz koç olarak bana yeni yeni ısınmaya başlıyor, takım arkadaşlarını ve bazı şeyleri merak ediyordu. Ama yine de oldukça iyi bir başlangıç yapmıştık.



Bu bir tür ilk takım toplantımız gibiydi, biraz endişe de vardı çünkü arka arkaya maç kaybetmiştik ve o böyle şeyler söyleyince, tüm film odasındaki diğer herkes, 'Bu sesi çok fazla duymamıştık' der gibiydiler. Ve o konuşurken büyük bir sessizlik olmuştu. Lafını söyledikten sonra, herkesin 'Adam doğru söylüyor' tarzı bir sessizliği olmuştu ve sonrasında kimse de bir şey söylememişti. Toplantının sonu gibi bir şeydi."



Takımın iki lideri arasındaki bu karşılıklı saygı, Raptors'ın 2019 NBA şampiyonluğunu kazanmak için tarihi bir maratonu tamamlayarak, nihai ödülü kazanmasıyla sonuçlanmıtı. Hal böyle olunca, Kasım ortasındaki o film seansının, yolculukta çok önemli bir dönemeç olduğunu kanıtlanmış oldu.



