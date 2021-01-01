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Kawhi ayrılırsa, kendisine Lakers, Heat ve Dallas talip!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın takımdan ayrılmaya karar vermesi halinde, Los Angeles Lakers, Miami Heat ve Dallas Mavericks'in kendisiyle sözleşme imzalayacak favori takımlar arasında olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın takımdan ayrılmaya karar vermesi halinde, Los Angeles Lakers, Miami Heat ve Dallas Mavericks'in kendisiyle sözleşme imzalayacak favori takımlar arasında olduğu iddia edildi.

2021-22 sezonu için kontratında opsiyonu bulunan ve serbest oyuncu olmak için bundan vazgeçmesi beklenen Leonard hakkındaki lig genelindeki düşünce, Clippers ile yeniden sözleşme imzalayacağı yönünde.

Clippers ile yeni bir sözleşme yapmayı kabul etmemesi durumunda, Kawhi'ı kadrosuna katması favori olan ekiplerin Lakers, Heat ve Mavericks olduğu söylendi.

Lakers'ın yanı sıra Knicks, Golden State Warriors ve Toronto Raptors dahil olmak üzere diğer bazı takımlar da, ölü sezon döneminde Leonard'ı kadrosuna katmaya aday konumdalar.


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