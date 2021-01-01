Kawhi: "Ayak bileğimde sorun yok, elim biraz sıkıntılı"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, bir süredir sol elindeki sakatlık sorununu çözmek için mücadele ettiğini itiraf etti.



Geçtiğimiz Perşembe günü Los Angeles Lakers'a karşı oynanan maçta elinin üzerine düşmüş olan Kawhi, şu şekilde konuştu:



"Şu anda 70 bilmem kaçıncı maçta olduğumuz için, yara bereler olacak tabii. Bununla savaşmaya devam etmek lazım sadece. Ben de buna alışacağım ve sıkıntı yapmayacağım."



Leonard, ayak bileği konusunda iyi hissederken, elindeki sıkıntının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını sözlerine ekledi:



"Hayır, ayak bileğim iyi. Daha çok elimin üstüne düştüğüm için sinirlenmiş durumdayım. Maçın henüz ikinci ya da üçüncü pozisyonunda olmuştu. Ama bunun dışında iyiyim. Daha kötü durumları da atlatmışlığım var."



