Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kawhi: "Ayak bileğimde sorun yok, elim biraz sıkıntılı"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, bir süredir sol elindeki sakatlık sorununu çözmek için mücadele ettiğini itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, bir süredir sol elindeki sakatlık sorununu çözmek için mücadele ettiğini itiraf etti.

Geçtiğimiz Perşembe günü Los Angeles Lakers'a karşı oynanan maçta elinin üzerine düşmüş olan Kawhi, şu şekilde konuştu:

"Şu anda 70 bilmem kaçıncı maçta olduğumuz için, yara bereler olacak tabii. Bununla savaşmaya devam etmek lazım sadece. Ben de buna alışacağım ve sıkıntı yapmayacağım."

Leonard, ayak bileği konusunda iyi hissederken, elindeki sıkıntının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını sözlerine ekledi:

"Hayır, ayak bileğim iyi. Daha çok elimin üstüne düştüğüm için sinirlenmiş durumdayım. Maçın henüz ikinci ya da üçüncü pozisyonunda olmuştu. Ama bunun dışında iyiyim. Daha kötü durumları da atlatmışlığım var."


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal