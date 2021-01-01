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Kawhi, ayak ağrısından ötürü en az 1 hafta yok!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın ayak ağrısından ötürü önümüzdeki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın ayak ağrısından ötürü önümüzdeki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Koç Tyronn Lue, Leonard'ın oynamak istediğini, ancak kendisini kenarda oturtmanın şu anda "yapılacak en akıllıca ve doğru olan şey olduğunu" belirtti.

Bu sezon 25.7 sayı, 6.7 ribaund ve 5.1 asist ortalamaları ile oynayan Leonard, geçtiğimiz hafta son üçü ayak ağrısı nedeniyle olmak üzere arka arkaya dört maç kaçırmıştı.

Kawhi bu sezon sakatlıklar ve sağlık protokolü nedeniyle birkaç maçta forma giyememiş olsa da, toplamda 46 maçta oynamıştı.


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