Boston Celtics LogoBrooklyn Nets LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoHouston Rockets LogoMemphis Grizzlies LogoNew Orleans Pelicans LogoSan Antonio Spurs LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers LogoDetroit Pistons LogoIndiana Pacers LogoMilwaukee Bucks Logo
Denver Nuggets LogoMinnesota Timberwolves LogoOklahoma City Thunder LogoPortland Trail Blazers LogoUtah Jazz LogoAtlanta Hawks LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoWashington Wizards LogoGolden State Warriors LogoL. A. Clippers LogoL. A. Lakers LogoPhoenix Suns LogoSacramento Kings Logo

Kawhi artık "süpermaksimum" kontrat imzalamaya uygun!

Kawhi Leonard'ın olası takasıyla ilgili bütün söylentiler medyada dönüp dururken, San Antonio Spurs, henüz durumu kesinleşmeyen süperstarını takımda kalmaya ikna etmek için eline büyük bir koz geçirmiş olabilir.

Kawhi Leonard'ın olası takasıyla ilgili bütün söylentiler medyada dönüp dururken, San Antonio Spurs, henüz durumu kesinleşmeyen süperstarını takımda kalmaya ikna etmek için eline büyük bir koz geçirmiş olabilir.

ESPN'den Bobby Marks'a göre, Kawhi Spurs için "süpermaksimum" kontratını imzalamaya artık uygun durumda.

Yazdığı makaleden bölüm ise şu şekilde:

"Kawhi Leonard artık Spurs'den beş yıllığı 221 milyon dolarlık bir kontrat imzalamaya uygun durumda. Eğer Leonard takaslanırsa, başka bir takımda alabileceği en yüksek kontrat dört yıllığı 108 milyon dolar şeklinde olur. Leonard, serbest bir oyuncu olarak gittiği takımda beş yıllığı 190 milyon dolara, ya da dört yıllığı 141 milyon dolara bir kontrat imzalamaya uygun olacak. Leonard, kendisini alan yeni bir takımda 2018-19 sezonu sonunda NBA beşlerinden birine seçilse bile süper maksimum kontratı imzalayamayacak."

Basitçe anlatmak gerekirse, Eğer Kawhi Spurs'de kalmayı sürdürürse, seneliği 44 milyon dolara bir kontrat imzalayabilir. Takas edilirse, kendisini alan takım seneliği 27 milyon dolardan başlayan bir kontrat verebilir. Ya da eğer aldığı takımdan yine serbest kalırsa, aynı takımla daha kısa sürede 38 milyon dolarlık bir senelik kontrat imzalayabilir.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Kawhi Leonard'ın olası takasıyla ilgili bütün söylentiler medyada dönüp dururken, San Antonio Spurs, henüz durumu kesinleşmeyen süperstarını takımda kalmaya ikna etmek için eline büyük bir koz geçirmiş olabilir.
DeAndre Jordan'ın da ayrılışıyla yeniden yapılanma moduna giren LA Clippers'ın koçu Doc Rivers, bu sürecin "hiçbir şey kazanmadıkları için" takım adına oldukça kolay geçeceğini söyledi.
Rajon Rondo, Los Angeles Lakers'a gelişiyle takımın genç point guardı Lonzo Ball ile arasında geçeceği taraftarlarca öne sürülen "ilk beş yeri" kapışmasının umurunda olmadığını, ve sadece şampiyonluk kazanmak istediğini belirtti.
Boston Celtics'in genel menajeri Danny Ainge, yakın zamanda Denver Nuggets'a takas olan eski oyuncusu Isaiah Thomas'ı vaktiyle Boston'dan takaslamanın, menajerlikte "Vermek zorunda olduğu en zor karar" olduğunu açıkladı.
Los Angeles Lakers, Lonzo Ball'un sol dizinden artroskopik ameliyat geçireceğini belirtti.
Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves'in dört yıllık 110 milyon dolarlık sözleşme uzatma teklifini resmen geri çevirdi.
Ligde maaş boşlukları yüksek olan Brooklyn Nets, Atlanta Hawks ve Chicago Bulls gibi ekipler bazı hamleler yapabiliyorken, Oklahoma City Thunder, Carmelo Anthony'nin kontratını devretme konusunda halen sıkıntılar yaşıyor.
NBA'deki takımlara, lig ofisindeki yöneticiler tarafından, "one-and-done" kuralının 2022 NBA Draftından önce yürürlüğe girmeyeceği bilgisi verildi.
Chicago Bulls ve Jabari Parker'ın bir kontrat teklifi üzerinde ilerleme kaydettikleri iddia edildi.
Wayne Ellington'ın tek yıllık 6.27 milyon dolara Miami Heat'te kaldığı bildirildi.
Cleveland Cavaliers'ın geçen ay düzenlenen NBA draftında 3 numaralı seçime kadar takas yapma fırsatı bulduğu yani Luka Doncic'i alma şansının olduğu, fakat bunu geri çevirdiği bildirildi.
Brooklyn Nets, Jeremy Lin'i Atlanta Hawks'a takasladı.
Isaiah Thomas'ın bir yıllığı 2 milyon dolarlık kontratla Denver Nuggets'la anlaştığı açıklandı.
Memphis Grizzlies genel menajeri Chris Wallace bugün takımın Omri Casspi ile imza attığını açıkladı.
LA Clippers'ın ön ofis yöneticisi ve eski Lakers efsanesi Jerry West, Lakers'ın LeBron James'i almak için düşünüldüğü kadar "büyük çaba sarfetmek durumunda kalmadığını" söyledi.
Los Angeles Lakers'ın kadrosuna yaptığı yeni eklemelerden olan guard oyuncu Lance Stephenson, LeBron James ile takım arkadaşı olmayı "aslında komik bulduğunu" söyledi.
Rich Paul, Los Angeles Lakers ile imza atmak istediğine karar vermek için LeBron'un birincil nedenini saptamanın zor olduğunu itiraf etti.
Philadelphia 76ers'ın, Kawhi Leonard için San Antonio Spurs ile yapılan takas görüşmelerinde Markelle Fultz'u teklif etmediği açıklandı.
Boston Celtics'in, Marcus Smart için Memphis Grizzlies ve Brooklyn Nets'ten "imza-ve-takas*" senaryoları teklifleri aldığı söylendi.
Minnesota Timberwolves ve Karl-Anthony Towns'ın, bir maksimum kontrat uzatma sözleşmesiyle ilgili tartışmaların ilk aşamalarında oldukları söylendi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal