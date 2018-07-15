Kawhi artık "süpermaksimum" kontrat imzalamaya uygun!

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Kawhi Leonard'ın olası takasıyla ilgili bütün söylentiler medyada dönüp dururken, San Antonio Spurs, henüz durumu kesinleşmeyen süperstarını takımda kalmaya ikna etmek için eline büyük bir koz geçirmiş olabilir.ESPN'den Bobby Marks'a göre, Kawhi Spurs için "süpermaksimum" kontratını imzalamaya artık uygun durumda.Yazdığı makaleden bölüm ise şu şekilde:Basitçe anlatmak gerekirse, Eğer Kawhi Spurs'de kalmayı sürdürürse, seneliği 44 milyon dolara bir kontrat imzalayabilir. Takas edilirse, kendisini alan takım seneliği 27 milyon dolardan başlayan bir kontrat verebilir. Ya da eğer aldığı takımdan yine serbest kalırsa, aynı takımla daha kısa sürede 38 milyon dolarlık bir senelik kontrat imzalayabilir.