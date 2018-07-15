Kawhi artık "süpermaksimum" kontrat imzalamaya uygun!

Kawhi Leonard'ın olası takasıyla ilgili bütün söylentiler medyada dönüp dururken, San Antonio Spurs, henüz durumu kesinleşmeyen süperstarını takımda kalmaya ikna etmek için eline büyük bir koz geçirmiş olabilir.
ESPN'den Bobby Marks'a göre, Kawhi Spurs için "süpermaksimum" kontratını imzalamaya artık uygun durumda.
Yazdığı makaleden bölüm ise şu şekilde: "Kawhi Leonard artık Spurs'den beş yıllığı 221 milyon dolarlık bir kontrat imzalamaya uygun durumda. Eğer Leonard takaslanırsa, başka bir takımda alabileceği en yüksek kontrat dört yıllığı 108 milyon dolar şeklinde olur. Leonard, serbest bir oyuncu olarak gittiği takımda beş yıllığı 190 milyon dolara, ya da dört yıllığı 141 milyon dolara bir kontrat imzalamaya uygun olacak. Leonard, kendisini alan yeni bir takımda 2018-19 sezonu sonunda NBA beşlerinden birine seçilse bile süper maksimum kontratı imzalayamayacak."
Basitçe anlatmak gerekirse, Eğer Kawhi Spurs'de kalmayı sürdürürse, seneliği 44 milyon dolara bir kontrat imzalayabilir. Takas edilirse, kendisini alan takım seneliği 27 milyon dolardan başlayan bir kontrat verebilir. Ya da eğer aldığı takımdan yine serbest kalırsa, aynı takımla daha kısa sürede 38 milyon dolarlık bir senelik kontrat imzalayabilir.