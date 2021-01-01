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Kawhi ameliyat oldu, ne zaman döneceği belirsiz

LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın, kısmen yırtılmış olan sağ ön çapraz bağından ameliyat olduğu ve süresiz olarak parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın, kısmen yırtılmış olan sağ ön çapraz bağından ameliyat olduğu ve süresiz olarak parkelerden uzak kalacağı kaydedildi.

Leonard, Utah Jazz'e karşı oynadığı playoffların ikinci turundaki 4. maçta sakatlanmış ve Clippers'ın playoff maratonunun kalanını kaçırmıştı.

Kawhi'a başlangıçta diz burkulması teşhisi konmuş olsa da, Clippers'ın ön çapraz bağ sakatlığından korktuğu bildirildi.

Leonard, Los Angeles'ta oynadığı iki sezonda 26.0 sayı, 6.8 ribaund, 5.0 asist ve 1.7 top çalma ortalamalarına sahip ve 2021-22 sezonu için 36 milyon dolarlık opsiyonunu reddederse, bu sezon serbest oyuncu olabilir.


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