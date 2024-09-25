Kawhi ameliyat oldu, antrenman kampının başında yok

LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın Mayıs ayında dizinden bir operasyon geçirdiği ve antrenman kampının başlangıcını kaçıracağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kawhi ameliyat oldu, antrenman kampının başında yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2024 12:12
LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın Mayıs ayında dizinden bir operasyon geçirdiği ve antrenman kampının başlangıcını kaçıracağı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania ve Law Murray, Clippers antrenman kampına başlarken Leonard'ın sadece dizini güçlendirme çalışmalarıyla sınırlı kalacağını ancak gelişimi konusunda takımın iyimser olduğunu söyledi.

Leonard, dizindeki ağrı nedeniyle Clippers'ın Dallas Mavericks'e karşı oynadığı ilk tur playoff serisinin sadece 2. ve 3. maçlarında oynayabilmişti.

Kawhi, Temmuz ayında kampına katıldığı ABD Milli Takımı ile sonrasında Olimpiyatlara katılmamıştı.

Leonard ve Clippers, Ocak ayında üç yıllığı 152,4 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery