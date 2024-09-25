LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard'ın Mayıs ayında dizinden bir operasyon geçirdiği ve antrenman kampının başlangıcını kaçıracağı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania ve Law Murray, Clippers antrenman kampına başlarken Leonard'ın sadece dizini güçlendirme çalışmalarıyla sınırlı kalacağını ancak gelişimi konusunda takımın iyimser olduğunu söyledi.



Leonard, dizindeki ağrı nedeniyle Clippers'ın Dallas Mavericks'e karşı oynadığı ilk tur playoff serisinin sadece 2. ve 3. maçlarında oynayabilmişti.



Kawhi, Temmuz ayında kampına katıldığı ABD Milli Takımı ile sonrasında Olimpiyatlara katılmamıştı.



Leonard ve Clippers, Ocak ayında üç yıllığı 152,4 milyon dolarlık bir uzatma sözleşmesi imzalamıştı.



