Kawhi, ağzına dirsek atan Ibaka için: "Onu takaslayacağız..."

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Portland Trail Blazers'a karşı dün gece oynadığı maç sırasında maske takma konusundaki düşüncelerini paylaştı.



Kawhi, Clippers'ın son iki maçını ağzında dikişler olduğundan ötürü kaçırması sonrası, dün gece oynamaya geri döndü.



Karşılaşmada 28 sayı ve 7 asistle oynayan Leonard, 128-105'lik galibiyet sonrası muhabirlere şu açıklamaları yaptı:



"O maskeyle nefes almak çok zor… bana deri surat falan demeye başladılar. Serge (Ibaka) fazla bir şey diyemez tabii, onu takas listesine aldık."



